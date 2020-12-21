***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. Kira Sertifikası İhracı TRDNVKA32119Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 50.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı nurolbankKaynak Kuruluş nurol varlık kiralama a.ş.Kurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 22.03.2021Vade (Gün Sayısı) 91Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,3630Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,68Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDNVKA32119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 17.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894048BIST