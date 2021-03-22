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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

22.03.2021 13:23



***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. Kira Sertifikası İhracı TRDNVKA92113
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı NUROLBANK
Kaynak Kuruluş NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 08.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 170
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9,1986
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,75
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDNVKA92113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 18.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.09.2021
Kayıt Tarihi 07.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 54.599.320





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919693


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Altın Ons 1.727 1.727 -12,18  
Altın Gr. 439 439 5,06  
Cumhuriyet 2.904 2.948 13,00  
Tam 2.887 2.960 6,94  
Yarım 1.396 1.432 3,36  
Çeyrek 700 716 1,68  
Gümüş.Ons 25,24 25,27 -0,51  
Gümüş Gr. 6,40 6,40 -0,03  
B. Petrol 62,31 62,31 -2,31  
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