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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

11.05.2021 16:08



***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. Kira Sertifikası İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı nurolbank
Kaynak Kuruluş nurol varlık kiralama a.ş.
Kurucu nurolbank
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş mkk
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 93
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,0322
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,75
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDNVKA82114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 10.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936183


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YAPRK 82,35 2.533.970 % 9,95  
GSRAY 3,54 200.868.389 % 9,94  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,4308 8,4331 % 1,85  
Euro 10,1765 10,1828 % 0,95  
Sterlin 11,8317 11,8911 % 1,36  
Frank 9,2276 9,2832 % 1,12  
Riyal 2,2378 2,2490 % 1,68  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 -13,20  
Altın Gr. 495 495 5,94  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,30 27,34 -0,30  
Gümüş Gr. 7,39 7,40 0,05  
B. Petrol 69,66 69,66 1,11  
Seans Raporu 12:35
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