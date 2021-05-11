***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. Kira Sertifikası İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı nurolbankKaynak Kuruluş nurol varlık kiralama a.ş.Kurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.08.2021Vade (Gün Sayısı) 93Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,0322Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,75Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDNVKA82114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 10.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936183BIST