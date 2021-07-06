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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

06.07.2021 17:24



***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi NUROL VKS Kira Sertifikası İhracı TRDNVKAA2120
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı NUROLBANK
Kaynak Kuruluş NUROL VKSMKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 27.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 174
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9,2959
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDNVKAA2120
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.12.2021
Kayıt Tarihi 24.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 52.484.242





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946989


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IDGYO 1,89 22.149.411 % 8,00  
AGYO 2,24 26.062.476 % 7,18  
BASGZ 13,24 148.203.365 % 6,77  
UZERB 39,98 201.817 % 6,67  
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14:15 Alış Satış %  
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Riyal 2,3087 2,3203 % -0,01  
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14:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 10,03  
Altın Gr. 504 504 1,84  
Cumhuriyet 3.340 3.390 0,00  
Tam 3.323 3.405 -3,73  
Yarım 1.606 1.647 -1,80  
Çeyrek 806 824 -0,90  
Gümüş.Ons 26,37 26,42 0,24  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 0,06  
B. Petrol 75,67 75,67 1,14  
Seans Raporu 14:15
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