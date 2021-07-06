***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi NUROL VKS Kira Sertifikası İhracı TRDNVKAA2120Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı NUROLBANKKaynak Kuruluş NUROL VKSMKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 27.12.2021Vade (Gün Sayısı) 174Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9,2959Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDNVKAA2120Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.12.2021Kayıt Tarihi 24.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 52.484.242http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946989BIST