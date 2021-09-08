***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. Kira Serttifikası İhracı TRDNVKA32218Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı NUROLBANKKaynak Kuruluş NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.Kurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 03.03.2022Vade (Gün Sayısı) 176Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9,3304Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,35Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,32Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDNVKA32218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 06.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962576BIST