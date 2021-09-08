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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

08.09.2021 12:49



***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. Kira Serttifikası İhracı TRDNVKA32218
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı NUROLBANK
Kaynak Kuruluş NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 03.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 176
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9,3304
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,35
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,32
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDNVKA32218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 06.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962576


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Riyal 2,2505 2,2617 % 0,07  
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Altın Ons 1.799 1.799 9,86  
Altın Gr. 490 490 3,16  
Cumhuriyet 3.239 3.288 19,00  
Tam 3.226 3.307 20,33  
Yarım 1.559 1.600 9,83  
Çeyrek 782 800 4,91  
Gümüş.Ons 24,17 24,20 0,25  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 0,07  
B. Petrol 73,12 73,12 0,52  
Seans Raporu 14:45
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