***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. KİRA SERTİFİKASI İHRACI TRDNVKA32226Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 50.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı NUROLBANKKaynak Kuruluş NUROL VKŞKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 16.03.2022Vade (Gün Sayısı) 176Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9,4027Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,49Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDNVKA32226Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 21.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964812BIST