***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. Kira Sertifikası İhraç Sonucu TRDNVKA52216Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı NUROLBANKKaynak Kuruluş NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.Kurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 26.05.2022Vade (Gün Sayısı) 171Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,8473Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16,75Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDNVKA52216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.11.2021Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981158BIST