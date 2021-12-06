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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

06.12.2021 14:25
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizs


***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. Kira Sertifikası İhraç Sonucu TRDNVKA52216
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı NUROLBANK
Kaynak Kuruluş NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 26.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 171
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,8473
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 16,75
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDNVKA52216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.11.2021
Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981158


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 5.418,60 6.028.793 % 10,00  
INTEM 66,00 39.762.170 % 10,00  
ISBIR 50,05 1.886.192 % 10,00  
BASCM 13,31 416.896 % 10,00  
MZHLD 35,24 2.053.428 % 9,99  
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Sterlin 18,1365 18,2274 % -0,54  
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Riyal 3,6475 3,6658 % -0,52  
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15:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.783 3,47  
Altın Gr. 787 787 -2,34  
Cumhuriyet 5.199 5.277 -25,00  
Tam 5.180 5.309 -19,92  
Yarım 2.504 2.568 -9,64  
Çeyrek 1.256 1.284 -4,82  
Gümüş.Ons 22,41 22,45 0,02  
Gümüş Gr. 9,90 9,92 -0,02  
B. Petrol 74,81 74,81 1,73  
Seans Raporu 15:51
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