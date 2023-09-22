***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.09.2023 15:24
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT ÇİMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 14.06.2017 İcrada Görevli Nurol Yatırım Bankası A.Ş. - Genel Müdür Başyardımcısı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. - Genel Müdür Başyardımcısı Bağımsız Üye Değil
YELİZ BİLGİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 14.06.2017 İcrada Görevli Nurol Yatırım Bankası A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
AHMET MURAT KAVURGA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.07.2023 İcrada Görevli Nurol Yatırım Bankası A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
YUSUF SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.09.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196829 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196848
BIST
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17:158.040
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
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|Açılış
|: 8.035
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|Önceki Kapanış
|: 8.000
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7.981
En Yüksek
8.094
17:1527,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 27,1950
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|Önceki Kapanış
|: 27,1100
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27,1740
En Düşük
27,0615
17:1528,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 29,0000
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|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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29,3825
En Düşük
28,8221
17:151.683,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
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|Açılış
|: 1.683,24
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|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
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1.684,53
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ADGYO
|30,14
|6.956.372
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.497.201
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|66.648.317
|% 9,99
|
|YEOTK
|232,30
|886.752.036
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.706.093.586
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,11
|78.891.550
|% -8,75
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|AGYO
|7,43
|113.908.461
|% -7,24
|
|TUPRS
|155,00
|8.868.788.339
|% 4,87
|
|ISCTR
|25,10
|7.553.611.050
|% 8,47
|
|ASTOR
|141,70
|6.624.442.825
|% 0,85
|
|EREGL
|43,28
|5.479.588.094
|% 3,69
|
|EUPWR
|244,30
|5.390.917.251
|% 6,68
|
|ZOREN
|4,89
|1.598.739.305
|% 3,38
|
|ISCTR
|25,10
|7.553.611.050
|% 8,47
|
|YKBNK
|17,02
|3.619.697.874
|% 0,12
|
|KATMR
|2,26
|460.564.822
|% 9,71
|
|IHLAS
|1,14
|174.767.874
|% 6,54
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1618
|27,1668
|% 0,17
|
|Euro
|28,9732
|28,9854
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,2498
|33,4166
|% 0,02
|
|Frank
|29,8931
|30,0732
|% 0,10
|
|Riyal
|7,2194
|7,2556
|% 0,16
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,95
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.683
|8,18
|
|Cumhuriyet
|11.357
|11.529
|60,00
|
|Tam
|11.122
|11.193
|3,00
|
|Yarım
|5.578
|5.620
|2,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,66
|20,68
|0,26
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|0,99
|
Seans Raporu
17:13
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17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 76 artarak (% 0.34 ) 8, 459
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17:27EDATA
Yüzde 9.94 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 514, 467 adet işlem
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17:26GWIND
Yüzde 6.86 oranında artışla 35.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 255, 217 adet işlem
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17:25SKTAS
Yüzde 4.17 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 104 adet işlem
-
17:24IHGZT
Yüzde 7.75 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 962, 094 adet işlem