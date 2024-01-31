***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT ÇİMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 14.06.2017 İcrada Görevli Nurol Yatırım Bankası A.Ş. - Genel Müdür Başyardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilYELİZ BİLGİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 14.06.2017 İcrada Görevli Nurol Yatırım Bankası A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilAHMET MURAT KAVURGA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.07.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilSEMİH SUBUTAY NEZİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.01.2024 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilYUSUF SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.09.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196829 Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244313BIST