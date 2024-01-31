***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.01.2024 14:24
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT ÇİMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 14.06.2017 İcrada Görevli Nurol Yatırım Bankası A.Ş. - Genel Müdür Başyardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
YELİZ BİLGİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 14.06.2017 İcrada Görevli Nurol Yatırım Bankası A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET MURAT KAVURGA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.07.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
SEMİH SUBUTAY NEZİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.01.2024 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
YUSUF SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.09.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196829 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244313
BIST
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16:098.474
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,06
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
16:0930,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0032
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
16:0932,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0211
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
16:091.988,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.988,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler16:09
|EGPRO
|182,60
|112.573.353
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|40.841.502
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.254.577
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|702.972.492
|% 9,99
|
|AVHOL
|35,26
|184.651.889
|% 9,98
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|368.800.542
|% -9,95
|
|CATES
|79,40
|2.624.883.848
|% -9,77
|
|THYAO
|269,50
|4.617.213.115
|% -0,92
|
|BINHO
|556,50
|2.685.708.783
|% 5,80
|
|CATES
|79,40
|2.624.883.848
|% -9,77
|
|MIATK
|43,64
|2.267.279.054
|% 4,35
|
|EREGL
|43,26
|2.262.038.900
|% -0,18
|
|EKGYO
|10,00
|1.525.312.118
|% -1,48
|
|ZOREN
|4,68
|533.455.795
|% 0,86
|
|ISCTR
|25,42
|2.214.431.454
|% -0,78
|
|YKBNK
|21,70
|1.676.362.371
|% 0,56
|
|AKFGY
|2,07
|156.021.940
|% 2,48
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3481
|30,3537
|% 0,01
|
|Euro
|32,9427
|32,9601
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,3898
|38,5823
|% -0,05
|
|Frank
|35,0331
|35,2442
|% -0,11
|
|Riyal
|8,0701
|8,1105
|% 0,02
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|924,11
|925,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,87
|981,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,56
|81,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,57
|2.038,94
|% 0,66
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Seans Raporu
16:09
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