***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.02.2024 17:09
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT ÇİMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 14.06.2017 İcrada Görevli Nurol Yatırım Bankası A.Ş. - Genel Müdür Başyardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
YELİZ BİLGİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 14.06.2017 İcrada Görevli Nurol Yatırım Bankası A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
SEMİH SUBUTAY NEZİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.01.2024 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
YUSUF SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.09.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196829 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246459
BIST
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18:058.666
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 19,56
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.622
En Yüksek
8.763
18:0530,4607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1271
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
18:0532,9015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,1560
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,8646
18:051.992,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -12,17
|Açılış
|: 1.992,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.986,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|110,00
|7.248.427
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|888.158.313
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|6.151.052
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|74.612.849
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.442.556.030
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|98.355.744
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|60.153.975
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|443.878.819
|% -9,97
|
|EGPRO
|173,50
|302.508.268
|% -7,52
|
|AKSUE
|14,15
|88.231.524
|% -6,91
|
|THYAO
|281,50
|16.604.474.218
|% 2,55
|
|SAHOL
|77,40
|6.447.303.802
|% 5,45
|
|EREGL
|43,46
|5.231.524.979
|% -0,59
|
|AKBNK
|39,26
|4.627.000.744
|% -2,05
|
|ASTOR
|124,00
|4.328.101.218
|% 4,20
|
|EKGYO
|9,93
|2.319.673.341
|% -3,03
|
|ZOREN
|4,73
|1.031.554.723
|% 0,21
|
|AKFGY
|2,16
|440.009.404
|% 3,35
|
|YKBNK
|22,28
|3.767.274.084
|% -0,36
|
|PETKM
|22,00
|2.986.606.062
|% -1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4566
|30,4669
|% 0,44
|
|Euro
|32,8807
|32,8947
|% -0,49
|
|Sterlin
|38,3806
|38,5730
|% -0,45
|
|Frank
|35,0055
|35,2164
|% -0,61
|
|Riyal
|8,1018
|8,1424
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|893,83
|895,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,30
|933,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,37
|77,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,04
|2.034,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ULAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 608 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.06 oranında artışla 11, 907.50 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 015 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EKGYO, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 74 artarak (% 0.21 ) 7, 632
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGMT, BRKVY, BAYRK, ISBIR, AVHOL, EGEEN, REEDR, KFEIN, HUBVC, BALAT