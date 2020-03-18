***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
18.03.2020 18:51
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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18/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. 100,000,000 TL nominal değerinde tertip ihraç belgesi 18.03.2020 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830563
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.201,08
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,4798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0812
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4825
En Düşük
6,3873
18:057,0207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0158
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0130
18:05310,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -4,19
|Açılış
|: 310,33
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.360.344
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.679.151
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.389.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|587.589
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|9.286.565
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|29.014
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.541.700
|% -9,96
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% -1,09
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% -4,65
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6059
|7,6440
|% -1,07
|
|Frank
|6,6315
|6,6715
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7214
|1,7300
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.493
|-36,07
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,10
|12,14
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|-0,09
|
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|-2,48
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