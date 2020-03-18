***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/03/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. 100,000,000 TL nominal değerinde tertip ihraç belgesi 18.03.2020 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830563BIST