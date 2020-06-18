***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
18.06.2020 15:41
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/06/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK nın 05.03.2020 tarih ve 15/319 sayılı kararı ile onaylanan 500,000,000 TL lik Ihrac Belgesi Kapsamında onaylanan 100,000,000 TL lik Tertip İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851806
BIST
15:34112.149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.208,87
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
15:346,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
15:347,7070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0069
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
15:34380,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,53
|Açılış
|: 380,55
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.094.505
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|169.612.131
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.238.948.120
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.818.528
|% 9,95
|
|KRDMA
|3,10
|48.064.955
|% 9,93
|
|GLRYH
|15,52
|57.696.308
|% -9,98
|
|RTALB
|36,08
|144.700.904
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|DAGHL
|8,26
|5.447.823
|% -9,92
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|KRDMD
|3,01
|1.889.473.900
|% 7,89
|
|TCELL
|16,23
|1.238.948.120
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,37
|801.450.745
|% 3,48
|
|TTKOM
|7,96
|643.761.508
|% 3,51
|
|GARAN
|8,13
|565.719.726
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|1.889.473.900
|% 7,89
|
|EKGYO
|1,91
|454.503.672
|% 0,53
|
|IHLGM
|1,55
|347.504.612
|% 0,65
|
|SKBNK
|1,34
|281.741.453
|% -0,74
|
|KARSN
|2,39
|352.058.156
|% 1,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5169
|8,5596
|% -0,59
|
|Frank
|7,1882
|7,2315
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-3,17
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.480
|-7,00
|
|Tam
|2.531
|2.544
|-7,20
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|-3,60
|
|Çeyrek
|619
|623
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,53
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|0,15
|