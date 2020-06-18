***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/06/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK nın 05.03.2020 tarih ve 15/319 sayılı kararı ile onaylanan 500,000,000 TL lik Ihrac Belgesi Kapsamında onaylanan 100,000,000 TL lik Tertip İhraç Belgesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851806BIST