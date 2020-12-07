***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/12/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK non 03.12.2020 tarihli kararı ile onaylanan Nurol Varlık Yönetimi A.Ş. 100,000,000 TL Kira Sertifikası Tertip İhraç Belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891710BIST