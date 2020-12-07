***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.12.2020 12:40
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/12/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK non 03.12.2020 tarihli kararı ile onaylanan Nurol Varlık Yönetimi A.Ş. 100,000,000 TL Kira Sertifikası Tertip İhraç Belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891710
BIST
15:261.331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:267,8375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:269,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0204
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:26461,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 461,41
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:26
|KRVGD
|10,89
|337.448
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.972.592
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.795.196
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|81,95
|21.101.764
|% -9,20
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|435,90
|10.202.678
|% -6,42
|
|PETKM
|5,04
|3.251.060.932
|% 8,62
|
|TUPRS
|97,30
|1.164.778.671
|% 3,95
|
|GARAN
|9,01
|1.018.481.606
|% -1,10
|
|DOHOL
|2,82
|868.976.523
|% -1,40
|
|SASA
|20,28
|785.711.667
|% 8,39
|
|PETKM
|5,04
|3.251.060.932
|% 8,62
|
|TSKB
|1,84
|595.383.077
|% -4,66
|
|DOHOL
|2,82
|868.976.523
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,07
|573.049.288
|% -2,82
|
|ITTFH
|2,66
|396.415.782
|% 8,13
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8353
|7,8375
|% 0,31
|
|Euro
|9,4913
|9,4966
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,3752
|10,4272
|% -0,88
|
|Frank
|8,7601
|8,8129
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0831
|2,0936
|% 0,31
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-6,48
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-12,57
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-6,08
|
|Çeyrek
|738
|755
|-3,04
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-0,52
|
Seans Raporu
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