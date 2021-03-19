***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/03/20201Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Varlık Kiralama A.Ş. 12.11.2020 Tarih ve 71/1378 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 500,000,000 TL ihraç tavanı kapsamında 50,000,000 TL nominal değerli kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919232BIST