***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.03.2021 13:36
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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19/03/20201
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş. 12.11.2020 Tarih ve 71/1378 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 500,000,000 TL ihraç tavanı kapsamında 50,000,000 TL nominal değerli kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919232
BIST
15:471.525
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -26,32
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:477,2649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0577
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:478,6489
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0895
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:47405,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,14
|Açılış
|: 405,61
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.442.551
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.216.263
|% 9,96
|
|VESTL
|31,98
|686.990.325
|% 9,67
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.839.659
|% -9,97
|
|CLEBI
|301,40
|459.084.812
|% -8,67
|
|SANKO
|13,17
|106.036.974
|% -8,48
|
|MNDRS
|3,37
|147.176.037
|% -7,67
|
|ERBOS
|64,00
|87.795.405
|% -7,04
|
|FROTO
|214,40
|1.458.510.161
|% 1,13
|
|THYAO
|13,78
|1.108.070.343
|% -1,15
|
|GLYHO
|6,14
|838.502.037
|% -3,61
|
|GARAN
|8,85
|763.568.115
|% -2,10
|
|SISE
|7,66
|739.888.483
|% -2,17
|
|SKBNK
|1,30
|286.054.760
|% -2,99
|
|EKGYO
|2,10
|338.215.719
|% -3,23
|
|TSKB
|1,62
|259.270.667
|% -4,71
|
|GLYHO
|6,14
|838.502.037
|% -3,61
|
|ODAS
|3,75
|504.838.654
|% -6,72
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2628
|7,2649
|% -0,79
|
|Euro
|8,6425
|8,6489
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,0573
|10,1077
|% -1,08
|
|Frank
|7,7725
|7,8193
|% -1,14
|
|Riyal
|1,9284
|1,9380
|% -0,91
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|2,26
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|2.702
|2.743
|-24,00
|
|Tam
|2.684
|2.754
|-25,96
|
|Yarım
|1.297
|1.332
|-12,56
|
|Çeyrek
|651
|666
|-6,28
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,93
|62,93
|-0,35
|
Seans Raporu
15:47
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15:57XU100
Endeks 1, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 79 altında . İşlem hacmi 15, 910.00 milyon TL de