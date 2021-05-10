***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
10.05.2021 16:14
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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10/05/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. 2. TERTİP İHRAÇ BELGESİ 10 MAYIS 2021 100.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935719
BIST
17:281.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,08
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
17:288,2669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:2810,0669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0401
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:28488,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,12
|Açılış
|: 488,91
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler17:28
|INVEO
|132,00
|106.675.929
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|KARTN
|66,20
|187.926.018
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,25
|7.553.373
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.809.131
|% 9,94
|
|VAKFN
|13,99
|4.215.831
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|PEKGY
|1,30
|56.582.161
|% -5,80
|
|DEVA
|29,68
|113.853.065
|% -5,78
|
|GARAN
|7,84
|1.530.228.547
|% 1,55
|
|PETKM
|6,61
|1.032.052.235
|% 1,23
|
|THYAO
|13,21
|854.777.249
|% 1,69
|
|KRDMD
|8,72
|832.298.426
|% 2,83
|
|KOZAL
|129,70
|794.745.511
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,16
|438.242.232
|% 1,41
|
|GARAN
|7,84
|1.530.228.547
|% 1,55
|
|PETKM
|6,61
|1.032.052.235
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,89
|256.305.741
|% 2,72
|
|KRDMD
|8,72
|832.298.426
|% 2,83
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2640
|8,2669
|% 0,40
|
|Euro
|10,0597
|10,0669
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,6369
|11,6952
|% 1,36
|
|Frank
|9,1375
|9,1925
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1947
|2,2057
|% 0,26
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|10,89
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|-0,22
|
Seans Raporu
17:28
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-
17:40TLMAN
Yüzde 6.18 oranında artışla 33.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 057 adet işlem
-
17:39MEGAP
Yüzde 5.51 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 004 adet işlem
-
17:39MEGAP
Yüzde 5.51 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 004 adet işlem
-
17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KOZAL, AKBNK
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17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, EREGL, DOHOL