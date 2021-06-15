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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

15.06.2021 12:39



***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/06/2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. Tertip İhraç Belgesi 08 Haziran 2021 tarihinde SPK tarafından onaylanmış 50,000,000 TL nominal değerli belge ektedir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942350


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