***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/06/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. Tertip İhraç Belgesi 08 Haziran 2021 tarihinde SPK tarafından onaylanmış 50,000,000 TL nominal değerli belge ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942350BIST