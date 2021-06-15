***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.06.2021 12:39
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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15/06/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. Tertip İhraç Belgesi 08 Haziran 2021 tarihinde SPK tarafından onaylanmış 50,000,000 TL nominal değerli belge ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942350
BIST
13:441.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,37
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
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1.457
En Düşük
1.440
13:448,5706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1014
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
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8,5909
En Düşük
8,4510
13:4410,3922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1249
|Açılış
|: 10,3750
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|Önceki Kapanış
|: 10,1600
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10,4215
En Düşük
10,2523
13:44514,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 6,12
|Açılış
|: 514,32
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|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler13:42
|MRSHL
|277,20
|3.485.931
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|307.161
|% 10,00
|
|EMNIS
|23,64
|1.019.333
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|77.227.348
|% 9,90
|
|GEDZA
|40,98
|13.437.097
|% 8,99
|
|TKURU
|127,80
|1.474.849
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|921.036
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|2.997.743
|% -9,82
|
|OYYAT
|23,30
|93.559.307
|% -5,97
|
|MZHLD
|43,30
|1.080.878
|% -5,87
|
|EKGYO
|2,24
|724.417.907
|% 2,75
|
|THYAO
|14,54
|623.922.076
|% -0,55
|
|GARAN
|8,36
|410.803.746
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,55
|348.512.825
|% -1,18
|
|GSRAY
|3,88
|315.016.947
|% -2,02
|
|EKGYO
|2,24
|724.417.907
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,23
|229.012.977
|% -0,89
|
|GSRAY
|3,88
|315.016.947
|% -2,02
|
|GARAN
|8,36
|410.803.746
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|57.931.307
|% 1,65
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5662
|8,5689
|% 1,18
|
|Euro
|10,3796
|10,3869
|% 1,16
|
|Sterlin
|12,0462
|12,1066
|% 1,14
|
|Frank
|9,5119
|9,5692
|% 1,44
|
|Riyal
|2,2813
|2,2928
|% 1,33
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,00
|
|Altın Gr.
|515
|515
|6,48
|
|Cumhuriyet
|3.406
|3.457
|75,00
|
|Tam
|3.386
|3.471
|67,46
|
|Yarım
|1.637
|1.679
|32,63
|
|Çeyrek
|821
|840
|16,32
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,05
|
|B. Petrol
|73,46
|73,46
|0,60
|