***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/07/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL VKS nin 50,000,000 TL lik Kira Sertifikası Tertip İhraç Belgesi SPK tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945859BIST