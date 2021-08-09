***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
09.08.2021 10:57
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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09/08/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. nin SPK tarafından 03/08/2021 tarihinde onaylanan 100,000,000 TL'lik Tertip İhraç Belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955847
BIST
10:531.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,28
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
10:538,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0286
|Açılış
|: 8,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6000
|
8,6650
En Düşük
8,6105
10:5310,1983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0436
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1100
|
10,2070
En Düşük
10,1261
10:53485,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,04
|Açılış
|: 485,49
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler10:53
|IDGYO
|5,29
|19.326.818
|% 9,98
|
|SANKO
|11,35
|15.957.701
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.472.975
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|14.561.726
|% 9,86
|
|AKCNS
|16,34
|39.135.004
|% 9,30
|
|EDIP
|3,99
|943.200
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|ISBIR
|4.760,20
|223.729
|% -4,80
|
|UZERB
|36,20
|21.611
|% -4,74
|
|DNISI
|12,55
|3.487.208
|% -4,56
|
|SISE
|8,22
|420.131.240
|% 2,75
|
|GARAN
|9,31
|308.497.327
|% 0,87
|
|GENIL
|13,64
|282.689.764
|% 4,92
|
|KRDMD
|8,04
|167.545.721
|% 0,50
|
|AKBNK
|5,48
|143.950.058
|% 0,92
|
|SISE
|8,22
|420.131.240
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,49
|104.762.535
|% 0,81
|
|GARAN
|9,31
|308.497.327
|% 0,87
|
|AKBNK
|5,48
|143.950.058
|% 0,92
|
|KRDMD
|8,04
|167.545.721
|% 0,50
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6416
|8,6442
|% 0,33
|
|Euro
|10,1709
|10,1983
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,9562
|12,0161
|% 0,34
|
|Frank
|9,4040
|9,4607
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2974
|2,3089
|% 0,30
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-14,71
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|-1,92
|