***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.09.2021 13:26
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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01/09/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. nın SPK tarafından 24/08/2021 tarihinde onaylanan tertip ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961152
BIST
17:431.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:438,2925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0130
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:439,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0144
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8519
En Düşük
9,7770
17:43483,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,20
|Açılış
|: 483,24
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:41
|EGEPO
|5,50
|672.298
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.443.621
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.087.299
|% 9,98
|
|KARYE
|14,03
|24.346.716
|% -8,00
|
|EUKYO
|5,52
|2.466.894
|% -4,00
|
|SEYKM
|19,46
|23.355.340
|% -3,85
|
|AGYO
|3,57
|14.866.009
|% -3,51
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|GARAN
|9,86
|1.184.087.348
|% -0,20
|
|THYAO
|12,93
|1.032.896.776
|% 1,97
|
|SASA
|27,90
|605.363.503
|% 1,53
|
|KOZAL
|105,00
|576.357.518
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,62
|535.810.537
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,62
|535.810.537
|% -0,76
|
|GARAN
|9,86
|1.184.087.348
|% -0,20
|
|ODAS
|1,52
|177.129.702
|% 4,11
|
|THYAO
|12,93
|1.032.896.776
|% 1,97
|
|PETKM
|6,18
|485.457.796
|% -0,32
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2909
|8,2942
|% -0,14
|
|Euro
|9,8350
|9,8411
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,4036
|11,4608
|% 0,09
|
|Frank
|9,0322
|9,0866
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2056
|2,2167
|% -0,11
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|