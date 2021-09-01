***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/09/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. nın SPK tarafından 24/08/2021 tarihinde onaylanan tertip ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961152BIST