***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/12/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL VKS nin SPK Tarafindan 25.11.2021 tarih ve 61/1719 sayı ile onaylanan 500,000,000 TL tavan ihraç limit belgesi kapsamında , SPK tarafından 01.12.2021 tarihinde onaylanan 50,000,000 TL lik Tertip İhraç Belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980845BIST