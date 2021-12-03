***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.12.2021 13:23
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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03/12/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL VKS nin SPK Tarafindan 25.11.2021 tarih ve 61/1719 sayı ile onaylanan 500,000,000 TL tavan ihraç limit belgesi kapsamında , SPK tarafından 01.12.2021 tarihinde onaylanan 50,000,000 TL lik Tertip İhraç Belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980845
BIST
14:431.909
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 29,08
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
14:4313,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0946
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
14:4315,5809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0721
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
14:43780,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,27
|Açılış
|: 780,37
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler14:43
|PKENT
|4.478,20
|22.869.915
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.739.770
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|ORMA
|34,56
|1.064.772
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|175.562.261
|% -9,92
|
|THYAO
|18,67
|2.468.496.761
|% 2,30
|
|KRDMD
|9,38
|1.056.008.157
|% 0,32
|
|SISE
|13,36
|891.886.841
|% 0,30
|
|KOZAL
|135,40
|889.044.588
|% 5,04
|
|GARAN
|11,67
|882.605.707
|% 0,17
|
|TSKB
|1,59
|408.778.886
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,20
|216.989.527
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,45
|565.959.625
|% 1,47
|
|THYAO
|18,67
|2.468.496.761
|% 2,30
|
|ODAS
|1,59
|191.389.154
|% 3,25
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7440
|13,7579
|% 0,69
|
|Euro
|15,5324
|15,5809
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,1285
|18,2194
|% -0,17
|
|Frank
|14,8235
|14,9128
|% 0,05
|
|Riyal
|3,6399
|3,6582
|% 0,01
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|4,24
|
|Altın Gr.
|783
|783
|4,23
|
|Cumhuriyet
|5.178
|5.256
|98,00
|
|Tam
|5.151
|5.285
|102,83
|
|Yarım
|2.490
|2.557
|49,74
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|24,87
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,01
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|1,58
|
Seans Raporu
14:43
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14:53SELVA
Yüzde 9.11 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 879, 271 adet işlem
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14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 17 artarak (% 1.51 ) 1, 688
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14:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISATR, KUYAS, PKENT, PAGYO, QNBFL, KTSKR, UFUK, NIBAS, POLTK, QNBFB
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14:52
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14:52
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