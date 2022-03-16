***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
16.03.2022 12:20
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Tertip İhraç Belgesi - Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 61/1719 sayılı toplantısında onaylanan ve toplam 500.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek azami 364 gün vadeli ve 50.000.000 TL nominal değerli yönetim sözleşmesine dayalı olarak ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010802
BIST
12:232.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 12,40
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
12:2314,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0149
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
12:2316,1784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0894
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
12:23906,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,83
|Açılış
|: 906,90
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler12:20
|PKENT
|436,90
|3.447.141
|% 9,99
|
|YEOTK
|57,05
|11.387.383
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|3.812.638
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,56
|25.406.285
|% 8,87
|
|AYEN
|10,70
|48.003.524
|% 7,21
|
|ORCAY
|23,10
|28.248.937
|% -9,98
|
|PENTA
|315,10
|39.482.063
|% -5,88
|
|UZERB
|39,00
|40.482
|% -4,32
|
|EMNIS
|19,52
|23.892
|% -3,84
|
|RAYSG
|12,48
|1.619.829
|% -3,41
|
|THYAO
|27,84
|2.208.075.355
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,54
|904.135.930
|% 0,76
|
|EREGL
|34,52
|477.579.527
|% 0,88
|
|KOZAL
|136,90
|371.609.373
|% 1,18
|
|FROTO
|279,10
|348.395.518
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,23
|288.599.413
|% 2,76
|
|ODAS
|1,59
|130.588.309
|% 1,92
|
|THYAO
|27,84
|2.208.075.355
|% 0,65
|
|YKBNK
|3,83
|293.160.565
|% 0,26
|
|KRDMD
|14,54
|904.135.930
|% 0,76
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7052
|14,7280
|% 0,20
|
|Euro
|16,1502
|16,1853
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,0887
|19,1844
|% -0,10
|
|Frank
|15,5339
|15,6275
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8935
|3,9130
|% -0,30
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|3,53
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,23
|
|Cumhuriyet
|5.997
|6.087
|26,00
|
|Tam
|5.972
|6.123
|22,66
|
|Yarım
|2.886
|2.962
|10,96
|
|Çeyrek
|1.448
|1.481
|5,48
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,85
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,50
|
Seans Raporu
12:20
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866