***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Varlık Kiralama A.Ş. Tertip İhraç Belgesi - Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 61/1719 sayılı toplantısında onaylanan ve toplam 500.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek azami 364 gün vadeli ve 50.000.000 TL nominal değerli yönetim sözleşmesine dayalı olarak ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010802BIST