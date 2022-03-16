Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

16.03.2022 12:20
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Tertip İhraç Belgesi -  Sermaye Piyasası Kurulu 'nun  61/1719 sayılı toplantısında onaylanan ve toplam 500.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek azami 364 gün vadeli ve 50.000.000 TL nominal değerli yönetim sözleşmesine dayalı olarak ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010802


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:232.092
Değişim :  0,60% |  12,40
Açılış :  2.092  
Önceki Kapanış :  2.079  
En Yüksek
2.098 En Düşük
2.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 436,90 3.447.141 % 9,99  
YEOTK 57,05 11.387.383 % 9,92  
OYLUM 4,90 3.812.638 % 9,87  
YUNSA 17,56 25.406.285 % 8,87  
AYEN 10,70 48.003.524 % 7,21  
daha fazla
12:20 Alış Satış %  
Dolar 14,7052 14,7280 % 0,20  
Euro 16,1502 16,1853 % 0,60  
Sterlin 19,0887 19,1844 % -0,10  
Frank 15,5339 15,6275 % -0,08  
Riyal 3,8935 3,9130 % -0,30  
daha fazla
12:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.922 3,53  
Altın Gr. 906 906 0,23  
Cumhuriyet 5.997 6.087 26,00  
Tam 5.972 6.123 22,66  
Yarım 2.886 2.962 10,96  
Çeyrek 1.448 1.481 5,48  
Gümüş.Ons 24,80 24,85 -0,07  
Gümüş Gr. 11,70 11,71 -0,05  
B. Petrol 102 102 2,50  
Seans Raporu 12:20
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru