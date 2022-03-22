***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. 165.000.000 Nominal 1.Tertip İhraç Belgesi SPK tarafından 21/03/2022 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011955BIST