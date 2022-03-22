***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.03.2022 15:00
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. 165.000.000 Nominal 1.Tertip İhraç Belgesi SPK tarafından 21/03/2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011955
BIST
15:272.171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,90
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
15:2714,8206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0060
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
15:2716,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0205
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
15:27916,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,27
|Açılış
|: 916,68
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|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,04
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ENSRI
|15,40
|1.582.227
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|47.957.078
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|21.423.380
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,20
|37.844.018
|% 9,74
|
|ISYAT
|3,76
|42.941.921
|% 9,30
|
|AYEN
|12,00
|90.079.811
|% -9,16
|
|PKENT
|291,00
|138.463.438
|% -8,66
|
|SANEL
|7,12
|6.733.225
|% -6,19
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|TSGYO
|4,44
|31.228.072
|% -4,31
|
|EREGL
|33,34
|2.917.478.901
|% 4,74
|
|THYAO
|28,42
|2.742.848.721
|% 1,79
|
|KRDMD
|15,18
|2.068.029.212
|% 0,80
|
|GARAN
|11,89
|1.200.354.003
|% 0,51
|
|FROTO
|308,40
|798.403.933
|% 2,97
|
|ODAS
|1,65
|258.008.819
|% 1,85
|
|KRDMD
|15,18
|2.068.029.212
|% 0,80
|
|DOHOL
|3,63
|409.841.518
|% 1,11
|
|GARAN
|11,89
|1.200.354.003
|% 0,51
|
|THYAO
|28,42
|2.742.848.721
|% 1,79
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8123
|14,8192
|% -0,05
|
|Euro
|16,3422
|16,3590
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,5453
|19,6433
|% 0,40
|
|Frank
|15,8127
|15,9079
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9360
|3,9558
|% -0,12
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-9,92
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|6.093
|6.185
|-22,00
|
|Tam
|6.065
|6.216
|-20,22
|
|Yarım
|2.932
|3.007
|-9,78
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|-4,89
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,08
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,44
|