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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

11.04.2022 13:22
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Nurol Varlık Kiralama A.Ş. 07042022 tarihinde SPK tarafından onaylanan 50.000.000 TL lik Tertip İhraç Belgesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019095


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