***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.04.2022 13:22
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş. 07042022 tarihinde SPK tarafından onaylanan 50.000.000 TL lik Tertip İhraç Belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019095
BIST
13:552.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 37,79
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.437
En Düşük
2.401
13:5514,7412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
13:5516,0857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0398
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
13:55926,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,80
|Açılış
|: 926,24
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler13:53
|ACSEL
|41,26
|58.682.419
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|16.641.389
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.842.784
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|16.735.254
|% 9,93
|
|MMCAS
|2,91
|445.516
|% 9,81
|
|MARTI
|1,87
|88.881.690
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,42
|19.499.715
|% -4,03
|
|ULUSE
|151,00
|38.736.366
|% -4,01
|
|SUMAS
|79,00
|245.058
|% -2,83
|
|RHEAG
|1,65
|712.448
|% -2,37
|
|THYAO
|36,62
|3.572.458.258
|% 3,68
|
|GARAN
|13,65
|2.640.545.136
|% 2,63
|
|ASELS
|28,32
|1.952.810.868
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,92
|1.506.272.023
|% 5,35
|
|SISE
|17,12
|1.437.885.725
|% 1,30
|
|TSKB
|1,70
|603.354.588
|% 6,92
|
|EKGYO
|2,71
|935.997.630
|% 3,44
|
|YKBNK
|4,92
|1.506.272.023
|% 5,35
|
|DOHOL
|3,93
|872.244.907
|% 9,78
|
|SKBNK
|1,15
|236.668.417
|% 4,55
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7356
|14,7396
|% -0,03
|
|Euro
|16,0813
|16,0872
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,1548
|19,2508
|% -0,03
|
|Frank
|15,7095
|15,8042
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9173
|3,9369
|% -0,05
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|7,63
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,00
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.231
|24,00
|
|Tam
|6.099
|6.251
|14,69
|
|Yarım
|2.948
|3.024
|7,11
|
|Çeyrek
|1.479
|1.512
|3,55
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,64
|