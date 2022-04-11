***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Varlık Kiralama A.Ş. 07042022 tarihinde SPK tarafından onaylanan 50.000.000 TL lik Tertip İhraç Belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019095BIST