***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
26.04.2022 13:10
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş. 100.000.000 TL tutarındaki tertip ihraç belgesi SPK tarafından 22.04.2022 tarihinde onaylanmıştır. Belge ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023778
BIST
14:292.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -15,88
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.459
14:2914,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0290
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
14:2915,8154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0183
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
14:29906,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,67
|Açılış
|: 906,65
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:27
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.085.523
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,32
|87.387.460
|% 8,92
|
|LIDFA
|5,72
|27.043.150
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.951.506
|% -9,87
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|KGYO
|4,78
|17.038.937
|% -6,82
|
|ISBTR
|55.000,00
|164.101
|% -5,01
|
|THYAO
|39,80
|4.553.288.998
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,17
|1.945.838.491
|% 0,73
|
|TUPRS
|250,00
|1.124.497.336
|% -3,62
|
|SISE
|17,69
|1.089.820.242
|% -1,34
|
|EREGL
|34,28
|1.044.101.059
|% -0,64
|
|EKGYO
|2,69
|781.600.184
|% -2,54
|
|ODAS
|2,43
|409.657.212
|% -2,02
|
|YKBNK
|5,04
|790.229.578
|% -1,75
|
|TSKB
|1,94
|264.441.229
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,17
|1.945.838.491
|% 0,73
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7916
|14,7992
|% 0,21
|
|Euro
|15,8060
|15,8179
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7383
|18,8323
|% -0,19
|
|Frank
|15,3801
|15,4728
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9305
|3,9502
|% 0,06
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|9,04
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,01
|
|Cumhuriyet
|6.031
|6.122
|23,00
|
|Tam
|6.004
|6.154
|24,55
|
|Yarım
|2.902
|2.977
|11,88
|
|Çeyrek
|1.456
|1.488
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,56
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:43TUPRS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 249.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 512, 235 adet işlem
-
14:42KGYO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 513, 984 adet işlem
-
14:41MERIT
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 208 adet işlem
-
14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 27 kaybederek (% -0.76 ) 2, 761
-
14:40XU100
Endeks 2, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 69 altında . İşlem hacmi 27, 387.00 milyon TL de