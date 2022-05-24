***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Varlık Kiralama A.Ş. 100.000.000 TL'lik tertip ihraç belgesi SPK Tarafından 23/05/2022 tarihinde onaylanmıştır. İhraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032090BIST