***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
24.05.2022 15:57
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş. 100.000.000 TL'lik tertip ihraç belgesi SPK Tarafından 23/05/2022 tarihinde onaylanmıştır. İhraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032090
BIST
15:472.389
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 2.392
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2.399
En Düşük
2.376
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
15,9172
15:4717,2370
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 948,79
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966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler15:47
|KGYO
|4,76
|1.744.511
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.609.167
|% 9,83
|
|DOKTA
|31,50
|5.446.583
|% 9,07
|
|ORCAY
|19,80
|107.016.895
|% 8,73
|
|JANTS
|78,25
|108.476.442
|% 8,68
|
|SELVA
|9,27
|24.408.137
|% -9,12
|
|NUGYO
|6,13
|182.631.864
|% -8,23
|
|MNDRS
|3,12
|15.656.817
|% -4,88
|
|POLTK
|639,80
|17.078.742
|% -4,73
|
|SEYKM
|7,72
|56.570.374
|% -4,69
|
|THYAO
|42,70
|2.022.383.392
|% -0,61
|
|GARAN
|15,26
|1.921.476.393
|% 0,59
|
|KARSN
|5,82
|1.401.848.318
|% 1,22
|
|SISE
|19,71
|1.114.177.430
|% 1,86
|
|KRDMD
|14,22
|985.212.844
|% 0,00
|
|KARSN
|5,82
|1.401.848.318
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,56
|437.342.534
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,26
|188.306.078
|% -0,79
|
|GARAN
|15,26
|1.921.476.393
|% 0,59
|
|YKBNK
|4,37
|528.698.090
|% -0,68
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0783
|16,0888
|% 1,02
|
|Euro
|17,2157
|17,2370
|% 1,18
|
|Sterlin
|20,0363
|20,1367
|% 0,29
|
|Frank
|16,6294
|16,7296
|% 1,26
|
|Riyal
|4,2805
|4,3019
|% 1,17
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|1,87
|
|Altın Gr.
|961
|961
|12,54
|
|Cumhuriyet
|6.388
|6.484
|110,00
|
|Tam
|6.360
|6.520
|114,39
|
|Yarım
|3.074
|3.154
|55,33
|
|Çeyrek
|1.542
|1.577
|27,67
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,16
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|B. Petrol
|111
|111
|0,10
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