Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

24.05.2022 15:57
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Nurol Varlık Kiralama A.Ş. 100.000.000 TL'lik tertip ihraç belgesi SPK Tarafından 23/05/2022 tarihinde onaylanmıştır. İhraç belgesi ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032090


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:472.389
Değişim :  0,33% |  7,76
Açılış :  2.392  
Önceki Kapanış :  2.381  
En Yüksek
2.399 En Düşük
2.376
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KGYO 4,76 1.744.511 % 9,93  
POLHO 4,47 66.609.167 % 9,83  
DOKTA 31,50 5.446.583 % 9,07  
ORCAY 19,80 107.016.895 % 8,73  
JANTS 78,25 108.476.442 % 8,68  
daha fazla
15:47 Alış Satış %  
Dolar 16,0783 16,0888 % 1,02  
Euro 17,2157 17,2370 % 1,18  
Sterlin 20,0363 20,1367 % 0,29  
Frank 16,6294 16,7296 % 1,26  
Riyal 4,2805 4,3019 % 1,17  
daha fazla
15:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 1,87  
Altın Gr. 961 961 12,54  
Cumhuriyet 6.388 6.484 110,00  
Tam 6.360 6.520 114,39  
Yarım 3.074 3.154 55,33  
Çeyrek 1.542 1.577 27,67  
Gümüş.Ons 21,83 21,87 0,04  
Gümüş Gr. 11,31 11,33 0,16  
B. Petrol 111 111 0,10  
Seans Raporu 15:47
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru