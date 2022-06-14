***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. Tertip İhraç Belgesi 13.06.2022 tarihine SPK tarafından onaylanmıştır. Belge ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037216BIST