***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.06.2022 16:30
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. Tertip İhraç Belgesi 13.06.2022 tarihine SPK tarafından onaylanmıştır. Belge ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037216
BIST
17:592.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,26
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0239
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5918,0182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.008,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.008,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.719.111
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.719.111
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.759.317
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|18.337.741
|% 9,99
|
|ISGYO
|12,87
|221.515.465
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.719.912
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|388.051.156
|% -7,17
|
|ULUUN
|18,30
|100.594.253
|% -6,78
|
|CASA
|118,00
|509.636
|% -5,52
|
|THYAO
|46,88
|4.409.005.674
|% -0,26
|
|SASA
|44,66
|2.358.384.312
|% 4,79
|
|EREGL
|30,46
|2.338.000.686
|% -2,18
|
|SISE
|21,94
|2.120.723.365
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,04
|1.183.863.181
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,59
|504.004.851
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,62
|788.373.726
|% -2,33
|
|TSKB
|2,20
|388.051.156
|% -7,17
|
|MOBTL
|1,77
|280.028.577
|% -5,35
|
|ODAS
|2,85
|370.989.454
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2732
|17,2806
|% 0,11
|
|Euro
|18,0027
|18,0292
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,6868
|20,7905
|% -0,87
|
|Frank
|17,2092
|17,3129
|% -0,15
|
|Riyal
|4,5930
|4,6160
|% 0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,33
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.693
|6.805
|-13,00
|
|Yarım
|3.286
|3.329
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.664
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,06
|
|B. Petrol
|124
|124
|2,18
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
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17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem