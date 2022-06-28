***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.06.2022 15:08
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin tertip ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039687
BIST
17:512.481
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -48,54
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
17:5116,6334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1075
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:5117,5238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:51973,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,61
|Açılış
|: 973,46
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BMSCH
|10,34
|92.722.039
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.338.426
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.768.551
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,82
|11.144.153
|% 9,50
|
|FONET
|12,50
|15.007.108
|% -9,68
|
|SEKUR
|15,23
|101.972.791
|% -8,75
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,31
|150.722.780
|% -6,84
|
|THYAO
|48,50
|5.566.739.886
|% -2,14
|
|SISE
|21,40
|1.764.533.410
|% -1,20
|
|EREGL
|27,40
|1.471.386.830
|% -1,58
|
|SAHOL
|20,04
|1.355.775.851
|% -0,99
|
|AKBNK
|8,32
|1.137.604.390
|% -2,23
|
|YKBNK
|4,50
|1.055.676.451
|% -3,23
|
|EKGYO
|2,62
|557.565.002
|% 1,55
|
|ODAS
|3,02
|665.998.204
|% -4,13
|
|TSKB
|2,08
|383.193.990
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,32
|1.137.604.390
|% -2,23
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6267
|16,6334
|% 0,65
|
|Euro
|17,4980
|17,5238
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,2418
|20,3433
|% 0,12
|
|Frank
|17,3039
|17,4082
|% 0,50
|
|Riyal
|4,4170
|4,4391
|% 0,59
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,98
|
|Altın Gr.
|972
|972
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.487
|6.604
|12,00
|
|Yarım
|3.180
|3.230
|6,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,12
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de