***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
21.07.2022 11:44
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047148
BIST
13:132.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,27
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
13:1317,6839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0822
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7231
En Düşük
17,5641
13:1318,0567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1315
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,0626
En Düşük
17,9005
13:13955,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,30
|Açılış
|: 955,94
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler13:13
|KAPLM
|56,25
|35.416.747
|% 9,97
|
|DOBUR
|50,80
|6.847.269
|% 9,96
|
|AVTUR
|2,16
|1.534.406
|% 8,54
|
|VANGD
|3,98
|7.512.113
|% 8,45
|
|ATSYH
|63,00
|2.655.173
|% 8,06
|
|LIDER
|24,12
|89.080.966
|% -10,00
|
|YONGA
|19,62
|343.146
|% -10,00
|
|KONYA
|1.161,00
|29.387.784
|% -4,54
|
|IMASM
|64,85
|44.067.833
|% -4,49
|
|SANFM
|15,91
|9.315.872
|% -4,44
|
|THYAO
|51,60
|1.474.025.426
|% 0,49
|
|EKGYO
|3,08
|683.641.331
|% 2,33
|
|SISE
|21,12
|601.248.954
|% -0,28
|
|EREGL
|27,96
|504.330.363
|% -0,99
|
|FROTO
|267,70
|436.779.254
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,08
|683.641.331
|% 2,33
|
|ODAS
|3,65
|428.973.520
|% 1,96
|
|SKBNK
|1,29
|122.496.042
|% 4,03
|
|TSKB
|2,30
|203.566.319
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|255.840.200
|% -0,22
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6668
|17,6839
|% 0,47
|
|Euro
|18,0405
|18,0567
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0516
|21,1572
|% 0,14
|
|Frank
|18,1115
|18,2206
|% 0,36
|
|Riyal
|4,6873
|4,7108
|% 0,38
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-13,56
|
|Altın Gr.
|957
|957
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|6.537
|6.636
|-16,00
|
|Tam
|6.546
|6.616
|8,00
|
|Yarım
|3.190
|3.237
|8,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.618
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,29
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|-0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,43
|