***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.08.2022 11:21
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055353
BIST
14:082.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,92
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
14:0817,9666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9681
En Düşük
17,8981
14:0818,3395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0614
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
14:081.026,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -12,45
|Açılış
|: 1.026,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.025,16
BIST En Aktif Hisseler14:06
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|4.900.678
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|261.999.313
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.451.863
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|542.701.083
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|78.872.661
|% -9,96
|
|AKENR
|1,87
|50.531.663
|% -5,56
|
|DEVA
|33,70
|63.578.201
|% -4,75
|
|MEGAP
|2,86
|23.659.302
|% -4,67
|
|THYAO
|62,50
|2.286.702.742
|% 0,16
|
|ODAS
|4,39
|1.282.143.006
|% 8,66
|
|GSRAY
|6,68
|1.137.828.492
|% 1,52
|
|AKBNK
|10,21
|808.978.184
|% 2,10
|
|YKBNK
|5,51
|757.333.072
|% 1,29
|
|ODAS
|4,39
|1.282.143.006
|% 8,66
|
|EKGYO
|3,56
|702.723.250
|% 0,56
|
|GSRAY
|6,68
|1.137.828.492
|% 1,52
|
|DOHOL
|4,48
|740.811.404
|% -3,24
|
|YKBNK
|5,51
|757.333.072
|% 1,29
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9589
|17,9652
|% 0,18
|
|Euro
|18,3364
|18,3457
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,6456
|21,7541
|% -0,23
|
|Frank
|18,9156
|19,0296
|% -0,30
|
|Riyal
|4,7689
|4,7928
|% 0,16
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-25,44
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-12,63
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|-85,00
|
|Tam
|6.894
|6.943
|-49,00
|
|Yarım
|3.359
|3.394
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|-0,30
|
|B. Petrol
|93,60
|93,60
|-4,55
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:21KIMMR
Yüzde 6.87 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 823, 531 adet işlem
-
14:20CEMTS
Yüzde 4.29 oranında artışla 33.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 851, 365 adet işlem
-
14:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KOZAL, TCELL
-
14:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, AKBNK, GARAN
-
14:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 23 kaybederek (% -0.05 ) 2, 531