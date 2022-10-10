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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

10.10.2022 10:58
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraç edeceği kira sertifikalarına ilişkin 100.000.000 TL nominal değerli Tertip İhraç Belgesi 07.10.2022 tarihinde onaylanmıştır. Belge ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069570


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