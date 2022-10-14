***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.10.2022 15:17
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 10.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, HST Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Kurulca onaylanmış tertip ihraç belgeleri ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072213
BIST
15:313.621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 67,75
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
15:3118,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0516
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
15:3118,1064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0393
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
15:31989,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,64
|Açılış
|: 989,76
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler15:28
|KONYA
|1.702,80
|145.097.625
|% 10,00
|
|TGSAS
|19,47
|66.112.250
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.215.960
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|33.601.183
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|330.486.027
|% 9,96
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,54
|1.003.988.730
|% -4,94
|
|KZBGY
|17,60
|278.808.736
|% -4,81
|
|SILVR
|25,54
|14.214.962
|% -4,63
|
|DNISI
|7,60
|31.461.478
|% -3,92
|
|THYAO
|89,85
|3.201.196.857
|% 2,10
|
|YKBNK
|8,78
|2.070.970.144
|% 4,90
|
|AKBNK
|13,39
|1.855.344.840
|% 2,92
|
|ISCTR
|8,47
|1.782.281.768
|% 3,04
|
|SISE
|29,32
|1.778.352.688
|% 3,09
|
|EKGYO
|4,20
|1.035.920.652
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,78
|2.070.970.144
|% 4,90
|
|ISCTR
|8,47
|1.782.281.768
|% 3,04
|
|AKBNK
|13,39
|1.855.344.840
|% 2,92
|
|ODAS
|8,52
|868.611.597
|% 4,67
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5836
|18,5911
|% 0,27
|
|Euro
|18,0883
|18,1039
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,7500
|20,8540
|% -1,05
|
|Frank
|18,4374
|18,5484
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9309
|4,9557
|% 0,12
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|-11,74
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|3,00
|
|Tam
|6.672
|6.730
|-60,00
|
|Yarım
|3.251
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,03
|93,03
|-1,54
|