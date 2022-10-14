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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

14.10.2022 15:17
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 10.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, HST Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Kurulca onaylanmış tertip ihraç belgeleri ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072213


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