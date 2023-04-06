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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

06.04.2023 12:42
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Tertip İhraç Belgesi 100.000.000 Milyon TL SPK onay tarihi 31.03.2023




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132375


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