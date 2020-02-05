***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.02.2020 14:31
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş. 13/01/2020 Tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında 2020/1 sayılı Karar ile , Sermaye Piyasası Kurulu'na Nurol Valık Kiralama A.Ş. tarafından 500 Milyon Türk Lirasına kadar yurt içinde satılmak üzere kira sertifikası ihraç limiti başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817178
BIST
15:53122.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 356,41
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
15:535,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0084
|Açılış
|: 5,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
15:536,6010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 6,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
15:53299,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 299,13
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,21
|44.647.488
|% 14,51
|
|TEKTU
|1,85
|586.247.551
|% 13,50
|
|GYHOL
|26,26
|11.915.442
|% 13,09
|
|DITAS
|13,90
|28.403.142
|% 11,74
|
|DZGYO
|6,28
|46.952.205
|% 11,35
|
|DOKTA
|75,30
|8.477.035
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|MTRYO
|5,25
|58.762
|% -7,57
|
|BEYAZ
|4,22
|1.887.106
|% -7,25
|
|THYAO
|14,58
|2.422.595.732
|% 1,32
|
|ISFIN
|4,54
|626.352.517
|% 2,48
|
|TEKTU
|1,85
|586.247.551
|% 13,50
|
|ODAS
|2,25
|553.960.422
|% 3,21
|
|PETKM
|4,19
|510.764.842
|% -1,18
|
|TEKTU
|1,85
|586.247.551
|% 13,50
|
|ODAS
|2,25
|553.960.422
|% 3,21
|
|EKGYO
|1,76
|411.615.522
|% 2,33
|
|IHLAS
|0,91
|197.309.360
|% 1,11
|
|THYAO
|14,58
|2.422.595.732
|% 1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7835
|7,8226
|% 0,18
|
|Frank
|6,1317
|6,1686
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5905
|1,5985
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|-0,66
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.971
|2.020
|-9,42
|
|Yarım
|952
|977
|-4,56
|
|Çeyrek
|478
|489
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|1,35
|
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