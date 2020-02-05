***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/02/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Varlık Kiralama A.Ş. 13/01/2020 Tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında 2020/1 sayılı Karar ile , Sermaye Piyasası Kurulu'na Nurol Valık Kiralama A.Ş. tarafından 500 Milyon Türk Lirasına kadar yurt içinde satılmak üzere kira sertifikası ihraç limiti başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817178BIST