***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/09/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28/09/2020 tarih ve 8 nolu Nurol Varlık Kiralama A.Ş. YK Kararında istinaden , şirrketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Nurol Yatırım Bankası A.Ş'ninfon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle, 500.000.000-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası ) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve ihraç ile ilgili SPK MKK , Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer ilgili makamlara gerekli başvuruların yapılması karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876909BIST