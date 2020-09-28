***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.09.2020 11:50
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/09/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28/09/2020 tarih ve 8 nolu Nurol Varlık Kiralama A.Ş. YK Kararında istinaden , şirrketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Nurol Yatırım Bankası A.Ş'ninfon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle, 500.000.000-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası ) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve ihraç ile ilgili SPK MKK , Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer ilgili makamlara gerekli başvuruların yapılması karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876909
BIST
14:361.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:367,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1389
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:369,1000
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,1928
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:36466,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,56
|Açılış
|: 466,05
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:36
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.278.042
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|11.445.252
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|AYCES
|93,50
|11.356.382
|% -8,42
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,50
|86.807.967
|% -7,41
|
|SISE
|7,48
|2.039.118.276
|% 5,80
|
|GARAN
|7,04
|1.223.323.776
|% -1,81
|
|ASELS
|17,45
|698.598.635
|% 1,34
|
|CEMTS
|15,44
|381.310.294
|% 3,21
|
|THYAO
|10,47
|363.467.210
|% 0,10
|
|SISE
|7,48
|2.039.118.276
|% 5,80
|
|GARAN
|7,04
|1.223.323.776
|% -1,81
|
|ODAS
|2,69
|283.082.940
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|200.357.556
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|82.250.520
|% 0,00
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7924
|7,7971
|% 1,81
|
|Euro
|9,0907
|9,1000
|% 2,16
|
|Sterlin
|10,0278
|10,0781
|% 3,04
|
|Frank
|8,3822
|8,4327
|% 2,06
|
|Riyal
|2,0720
|2,0824
|% 1,78
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,50
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,54
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|33,94
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|16,42
|
|Çeyrek
|746
|763
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,77
|0,12
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,06
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:47GSRAY
Yüzde -7.20 oranında düşüşle 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 924, 894 adet işlem
-
14:45RTALB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 47.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 322 adet işlem
-
14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 29 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260
-
14:44
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, GARAN, ODAS
-
14:44XU100
Endeks 1, 123 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 11, 651.00 milyon TL de