***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Nurol Yatırım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle, 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası ) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç limiti başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. İlgili karar ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000670BIST