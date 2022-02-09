***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.02.2022 17:11
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Nurol Yatırım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle, 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası ) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç limiti başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. İlgili karar ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000670
BIST
11:132.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,84
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.044
11:1313,5462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0051
|Açılış
|: 13,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5153
11:1315,5004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0190
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5330
En Düşük
15,4470
11:13798,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 798,31
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
796,49
BIST En Aktif Hisseler11:13
|PKENT
|594,40
|4.919.254
|% 9,99
|
|KLKIM
|18,18
|18.587.250
|% 9,98
|
|DESA
|11,79
|4.267.756
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,42
|3.894.365
|% 9,95
|
|SNGYO
|4,86
|80.135.139
|% 7,52
|
|ORCAY
|33,84
|155.787.033
|% -10,00
|
|MARKA
|4,20
|1.428.449
|% -4,98
|
|SONME
|47,50
|2.511.547
|% -4,04
|
|EUKYO
|4,04
|680.477
|% -4,04
|
|DZGYO
|2,83
|5.060.638
|% -3,74
|
|THYAO
|29,80
|766.447.234
|% -0,13
|
|EREGL
|29,58
|499.683.222
|% -0,07
|
|KRDMD
|12,06
|440.256.367
|% -0,17
|
|YKBNK
|4,13
|429.015.465
|% 0,49
|
|SISE
|14,28
|332.439.254
|% 0,14
|
|YKBNK
|4,13
|429.015.465
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,35
|124.761.937
|% 0,43
|
|ARDYZ
|6,93
|331.706.747
|% -1,28
|
|MOBTL
|1,94
|91.377.940
|% 4,86
|
|KRDMD
|12,06
|440.256.367
|% -0,17
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5396
|13,5462
|% 0,04
|
|Euro
|15,4861
|15,5004
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,2987
|18,3905
|% 0,14
|
|Frank
|14,6107
|14,6987
|% 0,12
|
|Riyal
|3,6003
|3,6183
|% 0,05
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-0,45
|
|Altın Gr.
|798
|799
|0,42
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.384
|-3,00
|
|Tam
|5.281
|5.413
|-5,60
|
|Yarım
|2.552
|2.618
|-2,71
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,18
|0,03
|
|B. Petrol
|91,67
|91,67
|0,12
|