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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

09.02.2022 17:11
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Nurol Yatırım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı,  yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle, 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası ) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç limiti başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. İlgili karar ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000670


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