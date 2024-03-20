***NURVK* *NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NURVK******NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracında Fon Kullanıcısı Olarak Yer Alınması Hakkında Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler NURVKYetkili Organ Karar Tarihi 20.03.2024İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin "İhraççı" olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 3.000.000.000.-TL (Üç Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek olan kira sertifikaları ihraç işleminde "Fon Kullanıcısı" olarak yer almasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260522BIST