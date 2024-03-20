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***NURVK* *NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.03.2024 13:45
***NURVK* *NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NURVK******NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracında Fon Kullanıcısı Olarak Yer Alınması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler NURVK

Yetkili Organ Karar Tarihi 20.03.2024
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin "İhraççı" olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 3.000.000.000.-TL (Üç Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek olan kira sertifikaları ihraç işleminde "Fon Kullanıcısı" olarak yer almasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260522


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