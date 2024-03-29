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***NURVK* *YKFKT* *DENFA* *EKOVR* *HALKB* *PETUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

29.03.2024 17:33
***NURVK* *YKFKT* *DENFA* *EKOVR* *HALKB* *PETUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***NURVK******YKFKT******DENFA******EKOVR******HALKB******PETUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PETUN, HALKB, EKOVR, NURVK, DENFA, YKFKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. PETUN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPTUN72418 210.000.000 29.03.2024 23.07.2024 02.04.2024
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL62446 680.000.000 29.03.2024 28.06.2024 02.04.2024
- Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKOVR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKVR92418 75.000.000 29.03.2024 25.09.2024 02.04.2024
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA72412 50.000.000 29.03.2024 05.07.2024 02.04.2024
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK62435 60.000.000 29.03.2024 12.06.2024 02.04.2024
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF62442 314.350.000 29.03.2024 04.06.2024 02.04.2024


İlgili Şirketler [PETUN, HALKB, EKOVR, NURVK, DENFA, YKFKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264369


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