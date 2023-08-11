***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
11.08.2023 15:53
***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 05/06/2023 05/06/2023 10845
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184457
BIST
'
17:177.701
En Düşük
|Değişim
|: 3,49%
|| 259,93
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.708
17:1727,0483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0502
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
17:1729,7113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0750
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
17:171.669,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,32
|Açılış
|: 1.669,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:17
|PAPIL
|25,08
|130.859.654
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|153.960.491
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.876.710
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.768.165
|% 10,00
|
|SANEL
|21,34
|52.037.434
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,38
|298.113.734
|% -55,15
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|DOCO
|3.459,10
|102.280.952
|% -8,97
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|265,20
|11.624.082.149
|% 2,59
|
|ASTOR
|124,20
|6.748.659.897
|% 2,99
|
|AKBNK
|30,78
|6.052.373.285
|% 0,39
|
|EREGL
|41,00
|5.498.194.557
|% 2,65
|
|ISCTR
|17,23
|5.414.968.393
|% -0,23
|
|EKGYO
|8,67
|3.677.510.685
|% 2,00
|
|SKBNK
|3,83
|1.501.504.149
|% 2,13
|
|YKBNK
|15,73
|5.364.198.594
|% 0,06
|
|ISCTR
|17,23
|5.414.968.393
|% -0,23
|
|AKBNK
|30,78
|6.052.373.285
|% 0,39
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0430
|27,0483
|% 0,19
|
|Euro
|29,7017
|29,7113
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,2800
|34,4519
|% 0,37
|
|Frank
|30,7500
|30,9353
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1873
|7,2233
|% 0,08
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|5,37
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|3,11
|
|Cumhuriyet
|11.375
|11.547
|-6,00
|
|Tam
|11.113
|11.202
|14,00
|
|Yarım
|5.565
|5.627
|7,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.813
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,46
|86,46
|0,06
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, YKBNK, GUBRF
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 194, 6 artarak (% 2.93 ) 6, 828
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, KENT, GRTRK, RUBNS, BRMEN, PENTA, ARENA, KAYSE, ONCSM, BRSAN
-
17:32
EGGUB, VAKFN, MMCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:32
IDGYO, KLSER, DOCO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında