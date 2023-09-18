***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
18.09.2023 17:46
***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/09/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
02/10/2023
Saati
14:00
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza NO: 255 Kat: 15/1502 Sarıyer/İstanbul
Gündem
Genel Kurul gündemine aşağıda Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Genel Kurul Gündemi:
Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Yönetim Kurulu Üye sayısının artırılması ve yeni yönetim kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti, Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği yerine atamanın Genel Kurul onayına sunulması, Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, Dilek, temenniler ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195931
BIST