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***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

18.09.2023 17:46
***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
18/09/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
02/10/2023
Saati
14:00
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza NO: 255 Kat: 15/1502 Sarıyer/İstanbul
Gündem
Genel Kurul gündemine aşağıda Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Genel Kurul Gündemi:
Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Yönetim Kurulu Üye sayısının artırılması ve yeni yönetim kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti, Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği yerine atamanın Genel Kurul onayına sunulması,  Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, Dilek, temenniler ve kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195931


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 438,90 68.265.816 % 10,00  
TETMT 1.541,10 4.136.461 % 10,00  
ISBTR 219.304,90 2.850.964 % 10,00  
ALCAR 998,20 454.068.626 % 9,99  
TRILC 17,30 278.390.486 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0156 27,0215 % 0,15  
Euro 28,9073 28,9192 % 0,39  
Sterlin 33,3978 33,5653 % 0,27  
Frank 30,0196 30,2004 % 0,26  
Riyal 7,1814 7,2174 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.933 8,46  
Altın Gr. 1.678 1.678 8,57  
Cumhuriyet 11.298 11.469 -28,00  
Tam 11.096 11.190 57,00  
Yarım 5.565 5.618 28,00  
Çeyrek 2.774 2.809 14,00  
Gümüş.Ons 23,22 23,24 0,20  
Gümüş Gr. 20,15 20,18 0,18  
B. Petrol 93,98 93,98 0,05  
Seans Raporu 18:05
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