***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/09/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih02/10/2023Saati14:00AdresiMaslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza NO: 255 Kat: 15/1502 Sarıyer/İstanbulGündemGenel Kurul gündemine aşağıda Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarGenel Kurul Gündemi:Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Yönetim Kurulu Üye sayısının artırılması ve yeni yönetim kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti, Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği yerine atamanın Genel Kurul onayına sunulması, Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, Dilek, temenniler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195931BIST