***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
02.10.2023 17:48
***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
02/10/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
02/10/2023
Saati
14:00
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza NO: 255 Kat: 15/1502 Sarıyer/İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- Yönetim Kurulu üye sayısının artırılması ve yeni yönetim kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti, 3- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği yerine atamanın Genel Kurul onayına sunulması, 4- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 5- Dilek, temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02.10.2023 tarihinde saat 14:00'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza N255 Kat:15 İç Kapı NO:1502 Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.09.2023 tarih ve 89451505 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan Özkan gözetiminde yapılmıştır.
Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198745
BIST