***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/05/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 10/05/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 6.000.000.000 TL ihraç tavanı talebimize istinaden, SPK tarafından 20/07/2023 tarih ve 40/828 sayılı toplantısında 2.000.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Kurulca onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175385BIST