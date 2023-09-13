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***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

13.09.2023 14:01
***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi


***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansman Fonu'nun yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 250.000.000 TL nominal değere kadar ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin ihraç belgesi onay talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2023 tarihli ve 52/1078 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup onaylı ihraç belgesi ve eki ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194404


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Çeyrek 2.755 2.791 -10,00  
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Gümüş Gr. 19,76 19,78 -0,17  
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