***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansman Fonu'nun yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 250.000.000 TL nominal değere kadar ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin ihraç belgesi onay talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2023 tarihli ve 52/1078 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup onaylı ihraç belgesi ve eki ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194404BIST