***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
13.09.2023 14:01
***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansman Fonu'nun yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 250.000.000 TL nominal değere kadar ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin ihraç belgesi onay talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2023 tarihli ve 52/1078 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup onaylı ihraç belgesi ve eki ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194404
BIST
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15:448.147
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -12,80
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.141
En Yüksek
8.236
15:4426,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0971
|Açılış
|: 26,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
15:4428,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0577
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
15:441.654,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.654,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler15:42
|EBEBK
|74,80
|44.607.279
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|64.402.756
|% 10,00
|
|CMENT
|183,70
|1.610.872
|% 10,00
|
|ISBTR
|164.767,10
|1.812.438
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.771.561,00
|3.543.122
|% 10,00
|
|SNPAM
|37,14
|4.996.184
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.917.374.080
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|617.741.589
|% -9,95
|
|OFSYM
|79,05
|179.973.176
|% -8,72
|
|LINK
|89,05
|143.202.362
|% -7,72
|
|SISE
|56,30
|7.275.906.554
|% 3,78
|
|ENKAI
|38,72
|5.642.972.724
|% 1,41
|
|YKBNK
|16,67
|3.908.185.889
|% 2,96
|
|THYAO
|235,10
|3.513.555.469
|% -0,38
|
|ASTOR
|140,30
|2.878.955.173
|% -0,21
|
|YKBNK
|16,67
|3.908.185.889
|% 2,96
|
|ZOREN
|4,94
|976.414.616
|% 0,41
|
|AKGRT
|6,16
|1.103.788.533
|% 8,83
|
|SKBNK
|5,55
|916.850.683
|% 6,12
|
|EKGYO
|8,77
|1.483.900.819
|% -1,13
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8932
|26,9484
|% 0,39
|
|Euro
|28,9853
|28,9954
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,5307
|33,6989
|% 0,20
|
|Frank
|30,0738
|30,2549
|% 0,18
|
|Riyal
|7,1620
|7,1979
|% 0,30
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,77
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|0,01
|
|Cumhuriyet
|11.277
|11.447
|14,00
|
|Tam
|11.020
|11.119
|-38,00
|
|Yarım
|5.527
|5.582
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.791
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,42
|92,42
|0,36
|
Seans Raporu
15:42
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15:57TARKM
Yüzde 9.98 oranında artışla 130.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 379 adet işlem
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15:56BURVA
Yüzde 9.94 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 512, 647 adet işlem
-
15:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, EKGYO
-
15:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 18 artarak (% 0.18 ) 7, 153
-
15:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INGRM, BURCE, BARMA, KTLEV, EBEBK, QNBFB, EMKEL, RODRG, BURVA, METUR