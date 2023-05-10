***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.05.2023 14:31
***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 6.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Esas Sözleşmemizin 10 uncu maddesinin Bankamız Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye dayanarak, 6.000.000.000.-(Altı Milyar) TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya) satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş. ve sair ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149526
BIST
17:014.501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -34,82
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
17:0119,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
17:0121,4704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0822
|Açılış
|: 22,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5095
En Düşük
21,3125
17:011.278,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.278,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ULAS
|15,42
|9.324.653
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|7.270.365
|% 9,91
|
|ISBIR
|73,85
|5.102.227
|% 9,90
|
|AKSGY
|4,44
|36.374.841
|% 9,36
|
|MTRYO
|3,14
|1.375.549
|% 7,53
|
|AVHOL
|21,12
|4.000.783
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|146.779.351
|% -9,96
|
|IZINV
|19,86
|9.677.302
|% -8,56
|
|ANGEN
|19,93
|28.351.173
|% -6,87
|
|SOKM
|31,24
|182.831.363
|% -6,47
|
|CWENE
|112,40
|1.812.655.317
|% -4,91
|
|EUPWR
|65,30
|1.627.339.266
|% 5,49
|
|ASTOR
|41,30
|923.229.229
|% -0,63
|
|GESAN
|48,44
|833.976.290
|% 5,44
|
|ALFAS
|247,50
|432.943.559
|% -2,94
|
|AKFYE
|10,39
|386.398.953
|% -4,68
|
|EUPWR
|65,30
|1.627.339.266
|% 5,49
|
|ASTOR
|41,30
|923.229.229
|% -0,63
|
|CWENE
|112,40
|1.812.655.317
|% -4,91
|
|PSGYO
|4,48
|47.708.791
|% -1,54
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5312
|19,5371
|% 0,12
|
|Euro
|21,4640
|21,4713
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,6129
|24,7363
|% 0,22
|
|Frank
|21,9031
|22,0350
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1932
|5,2192
|% 0,09
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|3,42
|
|Cumhuriyet
|9.353
|9.494
|91,00
|
|Tam
|9.288
|9.537
|84,90
|
|Yarım
|4.582
|4.730
|71,00
|
|Çeyrek
|2.284
|2.358
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,14
|16,15
|0,07
|
|B. Petrol
|76,20
|76,20
|-1,24
|