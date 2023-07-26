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***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.07.2023 15:52
***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK Başvuru Sonucu

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.07.2024

Ek Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 10/05/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 6.000.000.000 TL ihraç tavanı talebimize istinaden, SPK tarafından 20/07/2023 tarih ve 40/828 sayılı toplantısında 2.000.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Kurulca onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175387


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