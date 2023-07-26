***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK Başvuru SonucuYetkili Organ Karar Tarihi 10.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.07.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.07.2024Ek AçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 10/05/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 6.000.000.000 TL ihraç tavanı talebimize istinaden, SPK tarafından 20/07/2023 tarih ve 40/828 sayılı toplantısında 2.000.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Kurulca onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175387BIST