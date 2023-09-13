***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.09.2023 14:01
***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansman Fonu VDMK İhracına İlişkin İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.09.2024
Ek Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansman Fonu'nun yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 250.000.000 TL nominal değere kadar ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin ihraç belgesi onay talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2023 tarihli ve 52/1078 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup onaylı ihraç belgesi ve eki ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194403
BIST