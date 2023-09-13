***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansman Fonu VDMK İhracına İlişkin İhraç Belgesi OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMKSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.09.2024Ek AçıklamalarKurucusu olduğumuz Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansman Fonu'nun yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 250.000.000 TL nominal değere kadar ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin ihraç belgesi onay talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.09.2023 tarihli ve 52/1078 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup onaylı ihraç belgesi ve eki ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194403BIST