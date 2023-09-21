***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGenel saklama hizmetinde bulunulmasına izin verilmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarih ve 53 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Bankamızın yeni faaliyet izni kapsamında bulunabileceği yatırım hizmet ve faaliyetleri ekli tabloda kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196619BIST