***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2023 12:02
***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Genel saklama hizmetinde bulunulmasına izin verilmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarih ve 53 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Bankamızın yeni faaliyet izni kapsamında bulunabileceği yatırım hizmet ve faaliyetleri ekli tabloda kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196619
BIST
'
15:307.846
En Düşük
|Değişim
|: 1,64%
|| 126,57
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.869
15:3027,1217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1269
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
15:3028,8859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1205
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
15:301.672,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.672,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ISBTR
|291.894,60
|3.210.841
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|11.124.905
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.002.281
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|36.026.530
|% 9,99
|
|SRVGY
|243,50
|129.439.327
|% -9,98
|
|KLNMA
|29,48
|1.858.755
|% -7,59
|
|KENT
|472,00
|1.090.120
|% -5,69
|
|ICUGS
|9,30
|4.710.425
|% -4,91
|
|GEDZA
|22,12
|47.918.076
|% -4,66
|
|THYAO
|226,90
|6.321.303.951
|% 1,61
|
|AKBNK
|29,96
|5.283.750.018
|% 1,22
|
|YKBNK
|16,72
|5.271.854.832
|% 1,27
|
|ISCTR
|22,58
|4.712.845.698
|% 0,36
|
|TUPRS
|144,40
|4.116.121.081
|% 2,19
|
|YKBNK
|16,72
|5.271.854.832
|% 1,27
|
|ADESE
|2,25
|480.963.185
|% 5,63
|
|ISCTR
|22,58
|4.712.845.698
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,86
|1.379.875.798
|% 0,77
|
|AKBNK
|29,96
|5.283.750.018
|% 1,22
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1161
|27,1217
|% 0,47
|
|Euro
|28,8642
|28,8859
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,1413
|33,3075
|% -0,17
|
|Frank
|29,8284
|30,0081
|% -0,22
|
|Riyal
|7,2094
|7,2456
|% 0,56
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-13,68
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|-46,00
|
|Tam
|11.042
|11.126
|-24,00
|
|Yarım
|5.538
|5.586
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.793
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,05
|93,05
|-0,48
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43ASUZU
Yüzde 6.12 oranında artışla 251.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 571, 814 adet işlem
-
15:42ADESE
Yüzde 5.63 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 142, 826 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 43 artarak (% 1.39 ) 8, 267
-
15:41XU100
Endeks 7, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 87, 614.00 milyon TL de
-
15:40IDEAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 69.20 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 260 adet işlem