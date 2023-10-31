***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2023 15:50
***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Genel saklama hizmetinde bulunulmasına izin verilmesi talebimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.09.2023 tarih ve 53/1129 sayılı toplantısında olumlu karşılanması kapsamında SPK tarafından 25.10.2023 tarih ve E-32992422-215.02.02-44086 sayılı yazı ile iletilen yenilenmiş yetki belgesi, güncel faaliyet izinlerini gösteren tablo ile birlikte ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212383
BIST
'
18:057.514
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -198,75
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.496
En Yüksek
7.775
18:0528,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1026
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0529,9840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0303
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.807,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -6,66
|Açılış
|: 1.807,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.800,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|VBTYZ
|113,30
|143.495.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.119.000,00
|8.119.000
|% 10,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|17.061.948
|% 9,99
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.862,30
|123.679.936
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.906,70
|9.560.194
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|103.332.661
|% -10,00
|
|ISBIR
|166,50
|8.927.108
|% -10,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.751.280
|% -0,73
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,35
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% -2,72
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% -3,76
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% -9,98
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% -2,38
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% -1,71
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2906
|28,3427
|% 0,37
|
|Euro
|29,9766
|30,0008
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,2840
|34,4560
|% -0,01
|
|Frank
|30,9995
|31,1863
|% -0,65
|
|Riyal
|7,5200
|7,5577
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-9,99
|
|Altın Gr.
|1.806
|1.807
|-7,47
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.913
|11.995
|-71,00
|
|Yarım
|5.975
|6.023
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.978
|3.011
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,82
|-0,38
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|-1,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, QNBFB, UZERB, SNICA, A1CAP, DOFER, INTEM, MRSHL, KTSKR, TARKM
-
17:59
AKMGY, ISGSY, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında