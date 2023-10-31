***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGenel saklama hizmetinde bulunulmasına izin verilmesi talebimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.09.2023 tarih ve 53/1129 sayılı toplantısında olumlu karşılanması kapsamında SPK tarafından 25.10.2023 tarih ve E-32992422-215.02.02-44086 sayılı yazı ile iletilen yenilenmiş yetki belgesi, güncel faaliyet izinlerini gösteren tablo ile birlikte ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212383BIST