***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2023 15:57
***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız'ın, yatırım bankacılığı faaliyeti kapsamında birtakım işlemlerine dair Amerika Birleşik Devletleri resmi otoriteleri ile işbirliği içinde görüşmeler başlatılması gereği hasıl olmuştur. İlgili görüşmeler karşılıklı diyalog ile devam etmekte olup sürece ilişkin detaylı açıklamalarımız kamuoyu bilgilerine arz edilecektir.
Kamuoyu bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226145
BIST
'
16:347.925
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 111,50
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
16:3429,0580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0963
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
16:3431,7310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1901
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,6961
16:341.905,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,87
|Açılış
|: 1.905,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler16:34
|AVHOL
|33,66
|45.667.918
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|47.002.732
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.300.269
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|9.699.758
|% 9,97
|
|TTRAK
|740,50
|550.378.634
|% 9,95
|
|SEGYO
|6,04
|234.168.929
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|13.463.126
|% -9,98
|
|SKYMD
|10,04
|593.281.108
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,43
|2.101.827
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,56
|24.269.606
|% -9,87
|
|THYAO
|254,75
|5.729.709.561
|% 0,99
|
|ISCTR
|24,40
|4.914.433.694
|% 1,58
|
|EREGL
|41,54
|3.959.238.985
|% 6,02
|
|YKBNK
|21,62
|3.585.421.957
|% 0,56
|
|AKBNK
|38,94
|3.421.574.832
|% 1,56
|
|ISCTR
|24,40
|4.914.433.694
|% 1,58
|
|YKBNK
|21,62
|3.585.421.957
|% 0,56
|
|MOBTL
|5,39
|802.498.892
|% 0,56
|
|EKGYO
|7,33
|904.483.472
|% 0,96
|
|EREGL
|41,54
|3.959.238.985
|% 6,02
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0531
|29,0580
|% 0,33
|
|Euro
|31,7173
|31,7310
|% -0,60
|
|Sterlin
|36,9087
|37,0938
|% 0,12
|
|Frank
|33,3369
|33,5377
|% 0,18
|
|Riyal
|7,7202
|7,7589
|% 0,31
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,08
|24,11
|% 0,66
|
|Platin
|954,46
|955,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,23
|1.116,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,11
|77,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,61
|2.037,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:34
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-
16:49HEKTS
Yüzde 8.73 oranında artışla 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 568, 991 adet işlem
-
16:48OZRDN
Yüzde 5.77 oranında artışla 40.70 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 818 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 47 artarak (% 1.61 ) 8, 628
-
16:45XU100
Endeks 7, 944 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 64, 503.00 milyon TL de
-
16:44HEKTS
Yüzde 8.82 oranında artışla 23.44 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 388, 907 adet işlem