***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız'ın, yatırım bankacılığı faaliyeti kapsamında birtakım işlemlerine dair Amerika Birleşik Devletleri resmi otoriteleri ile işbirliği içinde görüşmeler başlatılması gereği hasıl olmuştur. İlgili görüşmeler karşılıklı diyalog ile devam etmekte olup sürece ilişkin detaylı açıklamalarımız kamuoyu bilgilerine arz edilecektir.Kamuoyu bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226145BIST