***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız yönetim kurulunun 15/01/2024 tarihli kararı ile Sn. Gülbin Çakır Hazine Bölümü'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ve Sn. Çiğdem Güven Mevzuat, Denetim ve Risk Yönetimi Bölümü'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olup mevzuat gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdindeki izin s