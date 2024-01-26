***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2024 14:24
***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız yönetim kurulunun 15/01/2024 tarihli kararı ile Sn. Gülbin Çakır Hazine Bölümü'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ve Sn. Çiğdem Güven Mevzuat, Denetim ve Risk Yönetimi Bölümü'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olup mevzuat gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdindeki izin s
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17:088.327
En Düşük
|Değişim
|: 1,92%
|| 156,70
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.342
17:0830,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0754
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1899
17:0832,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1070
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6800
17:081.972,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,17
|Açılış
|: 1.973,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler17:06
|TARKM
|742,50
|679.112.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|8.311.240
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|295.172.374
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|189.876.611
|% 9,98
|
|TETMT
|6.115,00
|26.431.063
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.703.977
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|20.565.085
|% -9,96
|
|TERA
|41,50
|83.956.724
|% -7,94
|
|SAMAT
|51,15
|203.973.776
|% -5,80
|
|QUAGR
|4,09
|1.714.777.376
|% -5,10
|
|THYAO
|258,00
|9.420.715.467
|% 2,28
|
|GUBRF
|146,70
|3.849.601.832
|% 5,54
|
|TCELL
|70,15
|3.743.078.732
|% 4,78
|
|EKGYO
|10,18
|3.733.026.133
|% 5,93
|
|EREGL
|43,28
|3.559.575.484
|% 1,07
|
|QUAGR
|4,09
|1.714.777.376
|% -5,10
|
|EKGYO
|10,18
|3.733.026.133
|% 5,93
|
|ZOREN
|4,50
|719.472.374
|% 1,81
|
|YKBNK
|21,86
|3.061.346.140
|% 0,74
|
|ISCTR
|25,24
|3.122.178.730
|% 1,86
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3088
|30,3143
|% 0,24
|
|Euro
|32,9590
|32,9769
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,5234
|38,7166
|% 0,51
|
|Frank
|34,9853
|35,1960
|% 0,69
|
|Riyal
|8,0577
|8,0981
|% 0,18
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,81
|% 0,66
|
|Platin
|909,47
|910,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,30
|951,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,03
|82,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,30
|2.023,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:06
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