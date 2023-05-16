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***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.05.2023 15:37
***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. VARLIK KİRALAMA 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
NUROL POTRFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151680


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 96,25 169.991.629 % 10,00  
ARMDA 294,50 8.187.643 % 9,97  
AVHOL 30,88 8.723.044 % 9,97  
PCILT 20,74 8.867.777 % 9,97  
EUPWR 76,70 909.029.618 % 9,96  
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16:55 Alış Satış %  
Dolar 19,7067 19,7117 % 0,29  
Euro 21,4195 21,4265 % 0,30  
Sterlin 24,6130 24,7364 % 0,24  
Frank 21,9441 22,0763 % 0,36  
Riyal 5,2410 5,2673 % 0,27  
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16:55 Alış Satış %  
Altın Ons 2.010 2.010 -6,76  
Altın Gr. 1.273 1.273 -1,40  
Cumhuriyet 9.085 9.222 -137,00  
Tam 9.031 9.280 -125,43  
Yarım 4.455 4.593 -78,00  
Çeyrek 2.221 2.290 -46,00  
Gümüş.Ons 24,02 24,05 -0,05  
Gümüş Gr. 15,18 15,20 -0,04  
B. Petrol 75,58 75,58 0,35  
Seans Raporu 16:55
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