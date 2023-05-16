***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.05.2023 15:37
***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. VARLIK KİRALAMA 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
NUROL POTRFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151680
BIST
16:554.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 48,04
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.573
En Düşük
4.406
16:5519,7117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0574
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
16:5521,4265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0631
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
16:551.273,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SDTTR
|96,25
|169.991.629
|% 10,00
|
|ARMDA
|294,50
|8.187.643
|% 9,97
|
|AVHOL
|30,88
|8.723.044
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.867.777
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|909.029.618
|% 9,96
|
|AEFES
|61,90
|547.654.147
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|107.750.162
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,37
|5.582.720.187
|% -9,62
|
|AKBNK
|15,84
|5.326.847.022
|% -8,81
|
|YKBNK
|9,55
|6.680.615.222
|% -8,79
|
|KCHOL
|79,65
|8.403.562.561
|% -8,66
|
|YKBNK
|9,55
|6.680.615.222
|% -8,79
|
|ISCTR
|11,37
|5.582.720.187
|% -9,62
|
|AKBNK
|15,84
|5.326.847.022
|% -8,81
|
|THYAO
|134,20
|5.120.686.379
|% 7,88
|
|YKBNK
|9,55
|6.680.615.222
|% -8,79
|
|ISCTR
|11,37
|5.582.720.187
|% -9,62
|
|AKBNK
|15,84
|5.326.847.022
|% -8,81
|
|EKGYO
|6,27
|1.347.587.749
|% 5,73
|
|GARAN
|27,70
|3.226.096.165
|% -7,05
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7067
|19,7117
|% 0,29
|
|Euro
|21,4195
|21,4265
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,6130
|24,7364
|% 0,24
|
|Frank
|21,9441
|22,0763
|% 0,36
|
|Riyal
|5,2410
|5,2673
|% 0,27
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,76
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-137,00
|
|Tam
|9.031
|9.280
|-125,43
|
|Yarım
|4.455
|4.593
|-78,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.290
|-46,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|0,35
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 69.10 lira fiyatla işlem gören hissede 648, 798 adet işlem
-
17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 15 artarak (% 0.92 ) 5, 039
-
17:09XU100
Endeks 4, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 70, 697.00 milyon TL de
-
17:09KRDMD
Yüzde 5.39 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 326, 167 adet işlem
-
17:08PSGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 428, 908 adet işlem